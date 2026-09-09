Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA