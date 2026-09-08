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Gündem Haydut Trump’tan skandal harita hamlesi! Üç ülkeyi ABD toprağı ilan edince küresel kriz patladı!
Gündem

Haydut Trump’tan skandal harita hamlesi! Üç ülkeyi ABD toprağı ilan edince küresel kriz patladı!

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Haydut Trump’tan skandal harita hamlesi! Üç ülkeyi ABD toprağı ilan edince küresel kriz patladı!

Sınır tanımayan küstahlıklarıyla dünyayı germeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı skandal haritayla diplomatik fırtına kopardı.

Kanada, Meksika ve Grönland’ın yanı sıra bağımsız ülke İzlanda’yı da ABD bayrağının renklerine boyayarak Amerikan toprağı gibi gösteren haydut Trump’ın bu hamlesi, Kuzey Avrupa’da adeta fitili ateşledi.

İzlanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'yı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşması nedeniyle, ABD'nin Reykjavik Büyükelçisi Billy Long'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

İzlanda Dışişleri Bakanlığından, Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili Büyükelçi Long'un Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Paylaşımın tamamen uygunsuz olduğu açıkça ifade edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.

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