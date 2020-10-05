Adana'da çeşitli suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, bir haftada çeşitli suçlardan aranan 208 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül - 3 Ekim'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 35 tabanca, 28 av tüfeği, bu silahlara ait 263 mermi ve 67 kartuş ile 6 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, gümrük kaçağı 180 paket sigara, sahte 78 şişe içki, çalıntı bir otomobil, 10 motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 208 şüpheliyi de yakaladı.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 14 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.