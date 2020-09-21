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Aktüel Adana'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:08:24 -
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği, bu silahlara ait 228 mermi ve 118 kartuş ile 14 kurusıkı tabanca, pala, çalıntı kamyonet, 21 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 183 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 13 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.

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