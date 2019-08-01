Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev alev yandı Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonrası alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı. Hüseyin Güzel'in idaresindeki gıda malzemesi yüklü tır,D-400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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