0553 313 94 23

Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev alev yandı

Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonrası alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev alev yandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Güzel'in idaresindeki gıda malzemesi yüklü tır,D-400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
  1. itfaiye ekipleri
  2. Adana'nın Sarıçam ilçesi
  3. Yüreğir Devlet Hastanesi
  4. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma hazırlığı
    1. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    2. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    3. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    4. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    5. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    7. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    8. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    9. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    10. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    11. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    12. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    13. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    14. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    15. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    16. Adana polisi fidyecileri yakalayıp..
    17. New York borsası yükselişle açıldı
    18. Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun..
    19. HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı
    20. Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya..
    21. Yaralı olduğu halde telefonu elinden..
    22. Bayram öncesi hız, emniyet kemeri ve..
    23. Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti
    24. CHP'lİ belediyeden skandal mobing!..
    25. Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta..
    26. Binali Yıldırım gençlerle buluşmak..
    27. Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev..
    28. Tümbüldek’te termal turizm hamlesi
    29. Sağlık-Sen’den çarpıcı anket çalışması
    30. Çin ordusundan Hong Kong'da protestoya..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'