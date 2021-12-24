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Yerel Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan üç kişi kovalamacayla yakalandı
Yerel

Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan üç kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 08:31:00 -
Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan üç kişi kovalamacayla yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 01 AAP 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı.

Takibi sürdüren ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda durdurdu.

Ekipler, otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına alırken araçta arama yapıldı.

Otomobil, detaylı incelenmek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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