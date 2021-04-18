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Yerel Adana'da bir grup bisiklet kullanıcısı Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı
Yerel

Adana'da bir grup bisiklet kullanıcısı Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

Bir grup bisikletli Adana'da, kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek adına bir araya gelerek Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:05:00 -
Adana'da bir grup bisiklet kullanıcısı Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulunmak için İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek üyeleri daha sonra pedal çevirerek Kızılayın kent merkezindeki Kan Bağış Merkezine gitti.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, ramazanda kan bağışında önemli bir azalma olduğunu belirterek, kendilerinin de ihtiyaca cevap verebilmek adına bağışta bulunduklarını ifade etti.

Hastanelerde kan ihtiyacı duyan ve kök hücre nakli olmayı bekleyen birçok hastanın bulunduğuna dikkati çeken Yücel, herkesi bağış yapmaya davet etti.

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