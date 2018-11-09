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Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı taşıyan kadınların cenazeleri karıştı

Adana'da aynı hastanede hayatını kaybeden Saliha Öztürk ve Şaziye Öztürk adlı kadınların soyadı benzerliği nedeniyle cenazeleri karıştı.

09 Kasım 2018 Cuma 16:23
Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı taşıyan kadınların cenazeleri karıştı

Adana'da dün aynı hastanede tedavi görürken yaşamlarını yitiren Saliha Öztürk ve Şaziye Öztürk adlı kadınların cenazeleri karıştı. Şaziye Öztürk'ün yakınları, teslim aldıkları Saliha Öztürk'ün cenazesini Niğde'ye götürüp defnetti. Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş, ulaştığı diğer ailenin "Cenazemizi gönderin, cenazenizi alın" dediğini söyledi.

Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören soyisimleri aynı olan 55 yaşındaki Şaziye Öztürk ve 67 yaşındaki Saliha Öztürk, dün yaşamlarını yitirdi. Şaziye Öztürk'ün yakınları, sabah erken saatlerde cenazelerini teslim almak için hastanenin morguna geldi. Morg görevlisi isimleri karıştırınca Şaziye Öztürk'ün yakınlarına 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Saliha Öztürk'ün cenazesini teslim etti. Acılı aile, Saliha Öztürk'ün cenazesini Niğde'de toprağa verdi.

Saliha Öztürk'ün yakınları da cenazelerini teslim almaya geldiklerinde Şaziye Öztürk'ün cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Durumu hastane yetkililerine bildiren Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş, cenazelerin karıştığını burada öğrendi. Tutanaklara bakan yetkililer, cenazenin Şaziye Öztürk'ün yakınlarına teslim edildiğini tespit etti.

'Cenazemizi getirin, sizinkini alın'

Bunun üzerine İritaş, annesinin cenazesini alan kişilere ulaşarak durumu anlattı. Ancak iddiaya göre Şaziye Öztürk'ün ailesi, kendi cenazelerinin getirilmesi durumunda defnettikleri Saliha Öztürk'ün cenazesini alabileceklerini söyledi. Savcılık izni olmadan mezarın açılamayacağını söyleyen Ulus İritaş, "Cenazemizi gönderin. Cenazenizi alın diyorlar. Ben bunu kabul etmedim. Annem buraya gelecek, bana teslim edilecek dedim. Mezarı boş kaldı. Annemi defnedemedim. Burada savcılığa başvurduk, ama bizi Niğde savcılığına yönlendirdiler" dedi.

'Annemin cenazesini istiyorum'

Annesinin cenazesini bugün babasının da bulunduğu mezarın yan tarafına defnedeceklerini ama bu karışıklıktan dolayı yapamadıklarını belirten Ulus İritaş, "Babam da burada yatıyor. Ona söz vermiştim. Annem yanına gelecek demiştim. Sözümü tutamadım. Annemi getiremedim. Yetkililere sesleniyorum. Ben annemin cenazesini istiyorum" dedi.
Savcılıktan alınan bilgiye göre cenazelerin 3 gün içinde değiştirilebileceği öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:23
  1. Niğde
  2. Adana
  3. cenaze

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