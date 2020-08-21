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Aktüel Adana'da bir evde 8 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Adana'da bir evde 8 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:48:49 -
Adana'da bir evde 8 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir evde 8 kilogram esrar ve 15 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belemedik Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin arkasındaki alanda kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada, 8 kilogram esrar ve 15 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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