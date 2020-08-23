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Aktüel Adana'da bir çifti bıçak tehdidiyle gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir çifti bıçak tehdidiyle gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:18:24 -
Adana'da bir çifti bıçak tehdidiyle gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da parkta oturan bir çiftten bıçakla 20 lira gasbettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'taki bankta oturan Muammer Y. (34) ve eşi Dilan Y'nin (31) yanına giden 2 şüpheli, bıçakla tehdit ederek çiftten para istedi.

Muammer Y'nin cebindeki 20 lirayı alan şüpheliler kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, şüphelileri parkta kısa sürede yakaladı.

Çift tarafından teşhis edilen zanlılar Şahin C. (20) ve Abdullah A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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