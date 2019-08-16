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Adana’da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı

Adana’da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:02
Adana’da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı

Adana’da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı. Satıcılardan salçalık biber satın alan vatandaşlar, biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak da suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kentteki müstakil evlerin ve bazı apartmanların damları çekilmiş biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyandı.


Hazır salçalara güvenmeyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.



“Piyasa daha oturmadı”


Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı ve Karataş biberinin Adana’nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 2 lira 20 kuruşa satıldığını dile getirdi. Kılıç, “Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 15-20 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu. 2 cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alacak bunu. Alım güzel” diye konuştu.



“Fiyat 3 lirayı aşacak”


Adem Eser isimli biber satıcısı ise verimin az olduğuna değinerek, “Salça fabrikaları günlük 15-20 tır tarla başında bekleyip ürünleri götürüyorlar. Bu biber fiyatları 34 yıllık tecrübeme dayanarak diyorum 3 lirayı bulur. Geçen sene 1 lira 10 kuruştan başlayıp 2 lira 50 kuruşa kadar yükselmişti. Şu an 2 lira 20 kuruştan başladık herhalde 3 buçuk 4 lirayı bulur. Karataş’ın toprakları daha verimli olduğu için 300-500 dönüm biber ekiyorlar. Karaisalı da ise 10 ile 20 dönüm arasında ekiyorlar. 100 kilogramdan aşağı biber alan yok. 100 kilogram biberden 20 ile 22 kilogram arasında salça çıkar” dedi.



“Salçalık biber için en uygun zaman”


Biber alan Zuhal Şimşek de, fiyatların her geçen gün arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:


“300 kilogram biber aldık. Salça yapacağız. 2 lira 20 kuruştan aldık. Daha düşüktü, fiyatlar yükseliyor şuanda hep. Yaylacılar geldikten sonra daha da yükselecek. Ondan sonra en son artık kışın düşerse düşer. Yağmurlarda yok salçalık biber için en uygun zaman bu zaman. Gayet güzel kuruyor. Salçalık biber 20 ile 25 gün arasında kuruyor. İnce serilirse daha erken kuruyor ama kalın serilirse 25 gün sürüyor ve daha güzel tadı oluyor. Elimizle yıkıyoruz, temizliyoruz ve daha sonra makineye veriyoruz onlar hortum ile yukarı dama çekiyor salçamızı.”



“Salçalık biberin çekimi 60 kuruş”


Biber çekim merkezi sorumlusu Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 5 ton üretim yaptıklarını vurgulayarak, “Adana’da her evde salçalık biber temizlenir ve salçalık biber yapılır. Pazardan biber alan vatandaşlarımız buraya biberlerini getirirler, daha sonra biz burada sapını koparıp içini açıyoruz, bol su ile yıkayarak salça haline getirip bidonlara aktarıyoruz. İlk olarak ön yıkama yapılır ve biber 2’ye ayrılır en son kontrol bandında arkadaşlarımız sap ve çöp varsa arkadaşlarımız temizliyorlar. Kilogramını 60 kuruştan çekiyoruz” şeklinde konuştu.


Öte yandan, kentin Seyhan ilçesindeki müstakil evler ve bazı apartmanların damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyanırken, havadan ilgi çekici görüntüler oluştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:02
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