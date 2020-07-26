Adana'da balık tutarken nehre düşen kişi öldü
ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde balık tutarken nehre düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Göksu Nehri'nde balık tutan Soner Cömert (34), dengesini kaybederek suya düşerek gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından sudan çıkarılan Cömert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cömert'in cesedi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.