  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da balık tutarken nehre düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:18:27 -
Adana'da balık tutarken nehre düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde balık tutarken nehre düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Göksu Nehri'nde balık tutan Soner Cömert (34), dengesini kaybederek suya düşerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından sudan çıkarılan Cömert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cömert'in cesedi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı