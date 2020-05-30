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Aktüel

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:52:44 -
Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür E. idaresindeki 01 FZ 142 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Araç içinde sıkışan Özgür E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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