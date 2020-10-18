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Aktüel Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı
Aktüel

Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:02:37 -
Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı

ADANA (AA) - Adana'da otluk alanda başlayıp Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Atatürk Evi Müzesi'nin arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra müzenin bahçesindeki palmiye ağaçlarına sıçradı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, müze binasına sıçramadan söndürüldü.



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