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Aktüel

Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 00:46:42 -
Adana'da aranan hükümlü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi pansiyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde, bir pansiyona gelen Enes Çelik'in kimlik bilgilerini sisteme giren yetkililer, bu kişinin uyuşturucu satışı nedeniyle polis tarafından arandığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Pansiyona gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede Çelik'in "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak bulundurmak'" suçlarından kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.

Polis merkezine götürülen hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.



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