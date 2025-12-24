Adana'da "Amerikan Adası" temizliği: Kaçak yapılar yerle bir ediliyor!

  • İSTANBUL
Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan ve kamuoyunda Amerikan Adası olarak bilinen bölgedeki kaçak yapılarla mücadele hız kesmeden sürüyor. Valilik ve belediye koordinesinde başlatılan yıkım operasyonu ikinci gününe girerken, iş makineleri kaçak inşa edilen yapıları tek tek yıkmaya devam ediyor.

Yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda yıkım süreci dün başladı.

Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle 'bici bici' gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, yıkım işlemleri ikinci gününde de devam etti. Polis bugün bulvara giriş çıkışları tamamen kapattı.

Kepçeler de yıkımı yapılan iş yerlerinin molozlarını kamyonlara doldurdu. Adadan molozlar kamyonlarla taşındı. Bir taraftan da yıkım sürdü.

Kaçak yapıların yıkılmasıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısı uzun yıllar sonra temizlenerek aslına döndü. Adana'nın son hali dron ile görüntülendi. Yıkım sürecinin devam edeceği gölün etrafının tamamen temizleneceği öğrenildi.

