0553 313 94 23

Adana'da alkolün etkisi "gözlük" ile anlatıldı

Kurban Bayramı öncesi yapılan bilgilendirme uygulamasında, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüleri, düz çizgide yürümekte ve dokunmaları istenen dubalara uzanmakta zorluk çekti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Adana'da alkolün etkisi "gözlük" ile anlatıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesi yapılan bilgilendirme uygulamasında, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüleri zor anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri,Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını önlemek için Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda uygulama yaptı.

Şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek sürücü ve yolculara bilgi verip broşürler dağıtan ekipler, kurallara uyulup uyulmadığının denetimi için araçların plakalarını da çeşitli uygulama noktalarına iletti.

Ekipler, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan sürücülerden, düz çizgide yürüyüp koni dubaya dokunmalarını da istedi.

Çizgide yürümekte zorlanan sürücüler, koni dubaya dokunmakta da güçlük çekti.

"Bu şekilde araba kullanılmaz"

Sürücü Aydın Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın ve hız kurallarına uymamanın tehlikelerinin polis tarafından anlatıldığını söyleyerek, "Alkol kontrolünden geçer gibi kontrolden geçtik. O anki hareketlerim sanki alkol almışım gibiydi. Kobi dubayı çift gördüm. Yani alkollü olursam öyle olacak demek ki. Bu şekilde araba kullanılmaz. Bizim duyarlı olmamız lazım, illa polisin söylemesine gerek yok." diye konuştu.

Denetimlerin bayram boyunca süreceğini bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
  1. Aydın
  2. Kurban bayramı
  3. Adana
  4. Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı
  5. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri
  6. alkol etkisi gösteren gözlük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    1. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    2. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    3. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    4. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    5. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    6. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    7. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    8. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    9. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    10. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    11. Pakistan, Hindistan’la tren..
    12. M3 para arzı azaldı
    13. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    14. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    15. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    16. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    17. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    18. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    19. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    20. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    21. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    22. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    23. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    24. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    25. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    26. Aydın’daki yangın korkuttu
    27. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    28. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    29. Merkez Bankası rezervleri
    30. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru