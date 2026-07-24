Adana'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Tatildeyken 1.6 milyonluk evi çalındı! Polis 20 kilometre iz sürüp buldu!

Adana'da öğretmen tatildeyken çalınan ‘tiny house'u (küçük ev), polislerin 20 kilometrelik alanda yaptığı kamera incelemesi sonucu bir depoda bulundu. Çalınan ev öğretmene teslim edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 7 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki 01 ALE 929 plakalı ‘tiny house', kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olduğu öğrenilen Güven, ‘tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi ile öğrendi. Yapılan araştırmada ise ‘tiny house'un 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Güven ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin biran önce bulunmasını istediğini anlatarak, "Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken ‘tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da ‘Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim" dedi.

Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, "Arsa hazır olunca yerine götürecektik. Çalındığını öğrenip ve görünce çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm. Polisten haber bekliyoruz şu anda" diye konuştu.

"Oto hırsızlık polisleri depoda buldu"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan tiny house'u bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede 20 kilometrelik alanda bulunan KGYS ve güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde tiny house'un bir çekici vasıtasıyla Sarıçam ilçesine bağlı Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü belirlendi. Oto hırsızlık ekipleri, depoya giderek aldıkları küçük evi Burcu Güven'e teslim etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.