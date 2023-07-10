Adana'da akıl almaz şov! Bilezik değil yılan taktı
Adana'da yaşayan bir vatandaş bulduğu yılanı adeta bir bilezik gibi koluna sardı.
Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ederken, bir kişinin yılanı koluna bilezik gibi sarması dikkat çekti.
Saimbeyli ilçesinde yaşayan bir kişi, karşısına çıkan kara yılanı eliyle tutarak koluna doladı. Ardından şahıs yılanın büyüklüğünü arkadaşları tarafından çekilen cep telefonu kamerasına gösterdi.
Öte yandan, Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde ise tarlada yılanların dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde sık sık yılanların görüldüğü ifade edildi.