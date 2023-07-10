  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Adana'da akıl almaz şov! Bilezik değil yılan taktı
Yaşam

Adana'da akıl almaz şov! Bilezik değil yılan taktı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 17:44:00 -

Adana'da yaşayan bir vatandaş bulduğu yılanı adeta bir bilezik gibi koluna sardı.

Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ederken, bir kişinin yılanı koluna bilezik gibi sarması dikkat çekti.

Saimbeyli ilçesinde yaşayan bir kişi, karşısına çıkan kara yılanı eliyle tutarak koluna doladı. Ardından şahıs yılanın büyüklüğünü arkadaşları tarafından çekilen cep telefonu kamerasına gösterdi.

Öte yandan, Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde ise tarlada yılanların dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde sık sık yılanların görüldüğü ifade edildi.

Giresun'da vatandaşlar böyle kurtarıldı
Giresun'da vatandaşlar böyle kurtarıldı

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Giresun'da vatandaşlar böyle kurtarıldı

İnanılır gibi değil! Yol derece uçtu
İnanılır gibi değil! Yol derece uçtu

Yaşam

İnanılır gibi değil! Yol derece uçtu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23