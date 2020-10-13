  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:19:25 -
Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz 9 eski polisin yargılaması sürüyor.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan M.Ç, V.T, T.O. ve S.K. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık V.T. FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte himmet adı altında finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık V.T, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi
Gündem

İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının yüzüne karşı "Siz kimden ..
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu
Dünya

Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay