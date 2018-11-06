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Adana'da 80 bin kişi tek tek kaydedildi

Polis, herhangi bir suça karışan Suriyelileri bulabilmek için bu uygulamayı yaptığını açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 09:10
Adana'da 80 bin kişi tek tek kaydedildi

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana’ya gelen özellikle Suriyeli göçmenleri kayıt altına almak için çalışma başlattı. Polis, Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Seyhan ilçesi Kocavezir, Hurmalı, Mirzaçelebi gibi mahallelerde uygulama yaptı. Suriyeliler tek tek durduruldu. Kimliği bulunan ya da bulunmayanlar polisler tarafından cep telefonuyla fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Polisin, Suriyelilerin herhangi bir suça karıştığı zaman onları bulabilmesi için bu uygulamayı yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 80 bin Suriyeliye ulaşıldığı, bunlardan 10 bininin kimliksiz çıktığı, 20 bininin ikametgâhının başka yerde olduğu anlaşıldı. Kimliksizlere kimlik verilirken ikametgâhı başka yerde olanlar o şehre gönderildi.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:10
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