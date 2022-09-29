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Yerel Adana'da 7 kilo esrar ele geçirildi
Yerel

Adana'da 7 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 212 gram esrar ve 1161 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 16:06:00 -
Adana'da 7 kilo esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam, Ceyhan, Pozantı ve Feke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 7 kilo 212 gram esrar, 1161 kök Hint keneviri, 420 gram Hint keneviri tohumu, 124 gram metamfetamin, 2 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve sulamada kullanılan damlama sistemi ele geçirildi.

Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.

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