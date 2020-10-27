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Aktüel Adana'da 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:55:29 -
Adana'da 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Büyük Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yapım aşamasında ve satışa hazır 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirdi.

Plastik varillerdeki sahte içki polis ekiplerince imha edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sitenin güvenlik görevlisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda iş yerinden yayılan kokudan şüphelendiklerini ancak anlam veremediklerini belirtti. Görevli, polis operasyonuyla da burada sahte içki üretildiğini öğrendiklerini söyledi.

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