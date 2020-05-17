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Adana’da 481 polisle narkotik uygulaması

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki 40 noktada 481 polisin katılımıyla uygulama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 02:32:36 -
Adana’da 481 polisle narkotik uygulaması

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki 40 noktada 481 polisin katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada toplam 43 bin 203 lira idari para cezası kesilirken 80,4 gram eroin ele geçirildi.


Yüreğir llçesindeki Anadolu, 19 Mayıs ve Dağlıoğlu mahallelerinin ana arterleri, cadde ve sokaklarında yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Bu sırada sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.


Uygulamada, bin 834 kişi sorgulanırken, 25 sürücüye 42 bin 414 TL idari para cezası, 1 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 789 lira idari para cezası uygulandı. Sorgulanan bin 37 araçtan 5’i trafikten men edilirken aranan 1 şahıs yakalandı. Öte yandan Dağlıoğlu mahallesinde sokak uygulamasında 80,4 gram eroin ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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