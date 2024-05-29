  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı

Taliban'dan Türkiye'ye kaçan Afganlarla ilgili açıklama: Defaatle denedik ama olmadı

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

Türk savunma sanayii destan yazıyor! ASELSAN'dan tarihi başarı

İsrail tek bir uçakla KC-46 olmadan Türkiye'yi vurabilir mi? Emekli albay açıkladı

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar
Yerel Adana’da 32 torbacı paketlendi
Yerel

Adana’da 32 torbacı paketlendi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 10:26:04 - 2024-05-29 10:26:04
Adana’da 32 torbacı paketlendi

Adana’da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda yakaladığı 32 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar ve 2 kilo 120 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 9 kilo 349 gram esrar, 2 kilo 120 gram bonzai, 728 gram bonzai hammaddesi, 185 gram metamfetamin, 114 gram eroin ve 22 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 32 kişi tutuklandı, 26 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23