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Aktüel Adana'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:40:09 -
Adana'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin U'nun kullandığı 01 ZV 750 plakalı otomobil, Çatalan Caddesi'nde Feyyaz B. idaresindeki 34 JK 640 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Feyyaz B. yönetimindeki otomobil, park halindeki 01 GU 200 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada, sürücü Selahattin U'nun yanı sıra Feyyaz B'nin kullandığı araçtaki kızları Nejla ve Funda B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

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