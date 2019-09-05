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Adana’da 21 mahallenin atık su sorunu çözüldü

Adana’da yarım kalan Yüreğir ve Sarıçam İlçesi Kanalizasyon Kolektör Hattı ile Buruk Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı, 3 ay içinde bitirilmek üzere yeniden başlatıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:20
Adana’da 21 mahallenin atık su sorunu çözüldü

Adana’da yarım kalan Yüreğir ve Sarıçam İlçesi Kanalizasyon Kolektör Hattı ile Buruk Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı, 3 ay içinde bitirilmek üzere yeniden başlatıldı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölge için çok önemli bir projeyi kısa sürede tamamlamak üzere harekete geçtiklerini belirterek, “Bu 2011’de başlanmış bir işin devamıdır. Yaklaşık 19 milyon liralık bir iş. 7 milyon lira ödenmiş ama ekonomik nedenlerden dolayı 2 kez durmuş. Sarıçam için çok önemli bir atık su altyapı projesi. Bittiğinde buradaki TOKİ sakinlerini rahatlatacak bir proje. TOKİ sakinleri bize geldi ve bu konudan bahsetti. Biz de bunu hemen ele aldık ve projeyi tamamlamak üzere yeniden başlattık. 21 mahallenin atık suyu bu kolektörden geçecek” dedi.


Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) hizmet edebilir bir hale getirdiklerini söyleyen Başkan Karalar, “ASKİ’nin para sorununu tamamıyla hallettik demek mümkün değil ama en azından daha önce borç üreten, hizmet üretemeyen ASKİ’yi artıya geçirdik. Artık hizmet üretebilen bir hale gelen ASKİ’de, zorunlu işleri yapmaya başladık. Hem atık su tahliye hattı, hem Adana’daki eksik arıtmalar, hem de su isale hatlarına başladık. Bu dönemde inşallah 5 yıl bitmeden Adana’mızda susuz, arıtması bulunmayan bir yer bırakmamayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Yapımına devam edilecek projeyle Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini kapsayan mahallelerin kanalizasyon hatlarının rahatlatılması ve Buruk Mahallesi’nin fosseptik çukurlardan kurtarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında 13 bin 800 metre uzunluğunda, çeşitli çaplarda betonarme boru ile ana kolektör hattı döşenmesi, ayrıca 18 bin 500 metre uzunluğunda Buruk Mahallesi kanalizasyon hattı ile birlikte toplamda 32 bin 300 metre hat döşenmesi hedefleniyor. Ayrıca Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi civarında bulunan bin 100 konutluk TOKİ evlerinin de atık suları bu kolektör hattı aracılığı ile arıtma tesisine ulaştırılacak.


19 milyon 500 bin lira ihale bedeliyle 9.1 kilometre kolektör hattı ve 4 buçuk kilometre şebeke hattını yapılacağı projenin, şu ana kadar 7 milyon 262 bin lirası ödenirken, geriye kalan 15 milyon 500 bin lirası daha sonra ödenecek.


3 ay içerisinde tamamlanması planlanan projeyle Buruk Mahallesi’ne bağlı İstiklal, Cumhuriyet Mahalleleri ile Çınarlı, Çarkıpare, Akkuyu, Boynuyoğun ve Gültepe mahallelerinin atık suları kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla Doğu Atık Su Arıtma tesisine ulaştırılmış olacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:20
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