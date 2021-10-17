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Gündem Adana'da 2 TIR’da esrar bulundu
Gündem

Adana'da 2 TIR’da esrar bulundu

Adana'da 2 TIR’da 12 kilo 600 gram esrarın bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 10:06:00 -
Adana'da 2 TIR’da esrar bulundu

Adana'da 2 TIR’da 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 tırı kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpeklerle yaptıkları aramada tırlarda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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