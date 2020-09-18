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Aktüel Adana'da 2 kişiyi darbederek telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da 2 kişiyi darbederek telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:57:43 -
Adana'da 2 kişiyi darbederek telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir hafta içinde aynı yerde 2 kişiyi darbederek cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Tır sürücüsü Ramazan Ürer (41), 29 Ağustos'ta Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda dinlenmek için durduğu sırada yanına gelen 3 şüpheli tarafından darbedilerek cep telefonu gasbedildi.

Bir başka tır sürücüsü Sefer Savran (36) da 3 Eylül'de aynı bölgede dinlenmek için durduğu sırada yine 3 kişi tarafından darbedilerek cep telefonu zorla alındı.

Tır sürücülerinin şikayetçi olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki incelemelerin ardından polis, zanlılardan birinin S.K. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, kimliği belirlenen biri kadın 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



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