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Aktüel

Adana'da 2 bin 879 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamada 18 bin 487 kişinin GBT sorgusu yapılırken 10 bini aşkın araç kontrol edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 01:15:35 -
Adana'da 2 bin 879 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

ADANA (AA) - Adana kent genelinde 2 bin 879 polisin katıldığı, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada 18 bin 487 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

10 bin 294 aracın da kontrol edildiği uygulamada 18 araç trafikten men edilirken çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi. 247 sürücüye toplam 175 bin 524 lira ceza kesildi.

105 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 9 işletmeye işlem uygulandı.

Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 36 dolu fişek, 9 dolu kartuş, 2 kesici ve delici alet 15,81 gram esrar ele geçirildi.

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