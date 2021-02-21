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Aktüel Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına alçak saldırı
Aktüel

Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına alçak saldırı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları tahrip edildi. Şehit ikiz polislerin babası manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:23:00 -
Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına alçak saldırı

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi.

Mezar taşları tahrip edildi

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşları bugün kırılıp tahrip edildi. Olay, mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaşın mezar taşlarının tahrip edildiğini görüp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şehit ikiz polis memurları ile akrabalarına ait 77 mezar taşının kırılıp tahrip edildiğini belirledi. Polisin haber vermesiyle mezarlığa gelen yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yakınları mezarları başında dualar etti.

Şehit ikizlerin babası gözyaşlarına boğuldu

2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit ikizlerin babası eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı telefonla arayıp olayı anlatırken gözyaşı döktü. Şehit ikizlerin babasını emniyet müdür yardımcıları teskin etmeye çalıştı.

Oğlunun mezarının tahrip edildiğini polislerden öğrendiğini söyleyen bir kişi, "Mezara geldik. Görünce çok üzüldük. Mezar taşından ne istemişler, böyle şey olur mu" diye tepki gösterdi.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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