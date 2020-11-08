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Aktüel Adana'da 1180 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 1180 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:44:06 -
Adana'da 1180 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve ve Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, sahte içki ve kaçak tütünle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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