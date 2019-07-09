0553 313 94 23

Adana'da 11 günlük bebek yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, annesi tarafından emzirilirken hareket etmemesi üzerine hastaneye götürülen 11 günlük kız bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:52
Adana'da 11 günlük bebek yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Mahallesi Stad Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Esme Halef, 11 günlük bebeği Esme El Ragıp'ı, emzirdiği sırada hareket etmemesi üzerine komşularının yardımıyla Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan muayenede öldüğü tespit edilen 11 günlük bebeğin ilk incelemelere göre boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken anne ve yakınları hastane binası önünde gözyaşı döktü.

Bu arada, olayın yaşandığı evde cumhuriyet savcısı ve polis inceleme yaptı.

Suriyeli bebeğin cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:52
  1. Adana Adli Tıp Kurumu
  2. Cumhuriyet Mahallesi Stad Sokak
  3. Suriye uyruklu
  4. Cumhuriyet Savcısı
  5. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    1. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    2. Hayvan hastanelerinin kayıtlarında..
    3. Sınırda tellere takılan çantadan bakın..
    4. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
    5. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
    6. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    7. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    8. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    9. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    10. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    11. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    12. Döviz kurları
    13. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
    14. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    15. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
    16. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
    17. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
    18. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
    19. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
    20. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
    21. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
    22. Karaman’da Larende Altgeçidi..
    23. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
    24. Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda..
    25. Kırıkkale'de tornavidalı hırsız..
    26. Dünya Eskrim Şampiyonası
    27. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde..
    28. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
    29. İki bina arasında mahsur kalan kedi..
    30. Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!