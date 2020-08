Adana Valisi Süleyman Elban'dan, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili açıklama:

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili, "Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor." dedi.

Elban, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, saat 13.00 sıralarında birkaç ayrı noktada yangın başladığını ve halen kontrol altına alınmadığını söyledi.

Yoğun poyrazın da etkisiyle kuzeyden başlayan yangının güneye doğru hareket ettiğini dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Belli dönemlerde yangının yoğunluğu artmakla birlikte biz kontrol altına alacağımızı düşünürken, rüzgarın süratini arttırması neticesinde şu an henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor. Maalesef henüz kontrol altına alamadık ancak şu ana kadar yangında sevindirici olan bir taraf varsa Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız söz konusu değil. Bu bizi rahatlatan bir şey. Ülkemizin bu kadar akciğerinin yanmasına rağmen sevindirici ya da rahatlatıcı tarafı bu."

- "İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor"

Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü, belediyeye ait itfaiye ve iş makinelerinin alanda olduğunu belirten Elban, yangına sürekli müdahale edildiğini aktardı.

Elban, akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu an bir İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor ve anlık veri aktarımında bulunuyor. Jandarmamız, komando timlerimiz, takviye birliklerimizle hem köylerimizin takviyesini yapıyoruz hem burada herhangi bir can güvenliği oluşmasın diye arkadaşlarımız sürekli tedbirler alıyor. Trafik düzenlemesi yapıyor. Ancak biraz önce yangının yoğun olduğu bölgeden de geliyoruz. O bölgede rüzgar çok fazla. Dolayısıyla bu da yangının yavaşlamasına engel oluyor ve maalesef kontrolü de çok güçleştiriyor. Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada çaba içerisindeler. Köylülerimiz de ilave bir mağduriyet yaşamasınlar diye kendilerine Kozan ilçemizde kalacakları yerler de temin ettik. İhtiyaç olacak barınma ve iaşeyle ilgili her türlü tedbir de alındı. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması."

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. O ancak yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.