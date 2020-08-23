  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık.
Aktüel

Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:08:39 -
Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Gazete oku gazete manşetleri 1. sayfa haberleri
Medya

Gazete oku gazete manşetleri 1. sayfa haberleri

Gazete manşetleri gündemi takip eden ancak iş yoğunluğundan dolayı gazete alıp da son dakika güncel haberleri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı