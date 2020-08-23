Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de