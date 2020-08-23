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Aktüel Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de
Aktüel

Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:15:21 -
Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de
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