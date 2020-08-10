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Aktüel

Adana Valisi iken Mardin Valisi olarak atanan Demirtaş makamında ziyaretleri kabul ediyor

Adana Valisi iken Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine devam ederken bireysel ve kurumsal ziyaretçileri de makamında kabul etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:22:00 -
Adana Valisi iken Mardin Valisi olarak atanan Demirtaş makamında ziyaretleri kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile Adana Valisi iken Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine devam ederken bireysel ve kurumsal ziyaretçileri de makamında kabul etmeye devam ediyor.

Midyat Kent Konseyi üyeleri de Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.
Midyat Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Taleplerini ilettiler

Başkan Bedir, Vali Demirtaş'a ziyaret anısına Türk bayrağı tablosu hediye ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Kent Konseyi üyeleri, görüşmede Demirtaş'tan ilçedeki içme suyu sorunu, su zammının düşürülmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması gibi çeşitli taleplerde bulundurken Demirtaş da göreve geldiklerinden bu yana halkın taleplerine çözüm üretebilmenin kendileri için asıl öncelik olduğunu hatırlattı.

10 Haziran'da resmen atanmıştı

Demirtaş, resmi olarak 10 Haziran 2020'de göreve başlamasının ardından yaptığı değerlendirmede de şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşlarımızın huzuru ve kamu güvenliğinin sağlanması hususunda adli, idari ve kolluk birimlerimizin koordineli bir biçimde çalışmalarını sağlayacağız. Zira her bir vatandaşımızın canı, malı, namusu bize emanettir ve biz bu emaneti sonuna kadar sahip çıkacağız"

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