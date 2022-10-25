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Yerel Adana suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
Yerel

Adana suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 09:28:00 -
Adana suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kentte, "nitelikli yağma" ile "kasten yaralama" suçlarını işlediği ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen 31 şüphelinin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, 25 adrese zırhlı ekiplerin desteğiyle operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin 5 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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