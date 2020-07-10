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Eğitim

Adana sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

LGS'siz öğrenci alan liseler. 1 milyon öğrenci ve ailesi LGS sonuçlarını merakla bekliyor. 20 Haziran’da yapılan ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Adana sınavsız öğrenci alan Anadolu Liseleri, Adana'da sınavsız alan Anadolu ve Mesleki Teknik Liseleri hangileri olduğu Adana'da okumak isteyen lise öğrencileri tarafından merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 07:59:00 - 2020-07-10 08:00:20
Adana sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

16 Temmuz'da MEB'nin LGS sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla da lise tercihleri başlamış olacak. Peki Adana’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız öğrenci alan Adana'daki Anadolu Liseleri.

ALADAĞ / AKÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

ALADAĞ / Pınar Madencilik Anadolu Lisesi

CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi

CEYHAN / Halil Çiftçi Anadolu Lisesi

CEYHAN / İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi

CEYHAN / Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi

CEYHAN / SAĞKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi

CEYHAN / Toros Tarım Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi

ÇUKUROVA / Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Hasan Adalı Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Ramazan Atıl Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Salbaş Anadolu Lisesi

ÇUKUROVA / Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi

FEKE / Feke Anadolu Lisesi

İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu Lisesi

KARAİSALI / Karaisalı Anadolu Lisesi

KARAİSALI / KARAİSALI ÇATALAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

KARATAŞ / KARATAŞ İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

KARATAŞ / Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu Lisesi

KARATAŞ / TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

KOZAN / 50. Yıl Anadolu Lisesi

KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi

KOZAN / Kozan Anadolu Lisesi

KOZAN / KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

KOZAN / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

POZANTI / Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi

POZANTI / TÜRKAN-İRFAN AKÜN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

SAİMBEYLİ / Saimbeyli Anadolu Lisesi

SARIÇAM / Akif Palalı Anadolu Lisesi

SARIÇAM / İncirlik Anadolu Lisesi

SARIÇAM / Sevim Tekin Anadolu Lisesi

SARIÇAM / TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi

SEYHAN / 19 Mayıs Anadolu Lisesi

SEYHAN / Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi

SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi

SEYHAN / Adasokağı Anadolu Lisesi

SEYHAN / Anafartalar Anadolu Lisesi

SEYHAN / Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi

SEYHAN / Barbaros İMKB Anadolu Lisesi

SEYHAN / Beşocak Anadolu Lisesi

SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi

SEYHAN / Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi

SEYHAN / Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi

SEYHAN / Fatih Terim Anadolu Lisesi

SEYHAN / Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi

SEYHAN / İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi

SEYHAN / Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi

SEYHAN / Sarıhamzalı Anadolu Lisesi

SEYHAN / Şakirpaşa Anadolu Lisesi

SEYHAN / Tepebağ Anadolu Lisesi

SEYHAN / TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi

SEYHAN / Turgut Özal Anadolu Lisesi

TUFANBEYLİ / Tufanbeyli Anadolu Lisesi

YUMURTALIK / YUMURTALIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

YÜREĞİR / Çamlıbel Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Dadaloğlu Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Doğankent Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Farabi Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Lokman Hekim Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Melikşah Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi

YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi

 

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