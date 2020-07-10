Adana sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?
LGS'siz öğrenci alan liseler. 1 milyon öğrenci ve ailesi LGS sonuçlarını merakla bekliyor. 20 Haziran’da yapılan ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Adana sınavsız öğrenci alan Anadolu Liseleri, Adana'da sınavsız alan Anadolu ve Mesleki Teknik Liseleri hangileri olduğu Adana'da okumak isteyen lise öğrencileri tarafından merak edilmekte.
16 Temmuz'da MEB'nin LGS sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla da lise tercihleri başlamış olacak. Peki Adana’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız öğrenci alan Adana'daki Anadolu Liseleri.
ALADAĞ / AKÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
ALADAĞ / Pınar Madencilik Anadolu Lisesi
CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi
CEYHAN / Halil Çiftçi Anadolu Lisesi
CEYHAN / İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi
CEYHAN / Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi
CEYHAN / SAĞKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
CEYHAN / Toros Tarım Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi
ÇUKUROVA / Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Hasan Adalı Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Ramazan Atıl Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Salbaş Anadolu Lisesi
ÇUKUROVA / Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi
FEKE / Feke Anadolu Lisesi
İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu Lisesi
KARAİSALI / Karaisalı Anadolu Lisesi
KARAİSALI / KARAİSALI ÇATALAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
KARATAŞ / KARATAŞ İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
KARATAŞ / Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu Lisesi
KARATAŞ / TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
KOZAN / 50. Yıl Anadolu Lisesi
KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
KOZAN / Kozan Anadolu Lisesi
KOZAN / KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
KOZAN / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
POZANTI / Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi
POZANTI / TÜRKAN-İRFAN AKÜN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
SAİMBEYLİ / Saimbeyli Anadolu Lisesi
SARIÇAM / Akif Palalı Anadolu Lisesi
SARIÇAM / İncirlik Anadolu Lisesi
SARIÇAM / Sevim Tekin Anadolu Lisesi
SARIÇAM / TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi
SEYHAN / 19 Mayıs Anadolu Lisesi
SEYHAN / Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi
SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi
SEYHAN / Adasokağı Anadolu Lisesi
SEYHAN / Anafartalar Anadolu Lisesi
SEYHAN / Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
SEYHAN / Barbaros İMKB Anadolu Lisesi
SEYHAN / Beşocak Anadolu Lisesi
SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
SEYHAN / Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi
SEYHAN / Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi
SEYHAN / Fatih Terim Anadolu Lisesi
SEYHAN / Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi
SEYHAN / İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi
SEYHAN / Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi
SEYHAN / Sarıhamzalı Anadolu Lisesi
SEYHAN / Şakirpaşa Anadolu Lisesi
SEYHAN / Tepebağ Anadolu Lisesi
SEYHAN / TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi
SEYHAN / Turgut Özal Anadolu Lisesi
TUFANBEYLİ / Tufanbeyli Anadolu Lisesi
YUMURTALIK / YUMURTALIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
YÜREĞİR / Çamlıbel Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Dadaloğlu Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Doğankent Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Farabi Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Lokman Hekim Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Melikşah Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi
YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi