Adana sanayisinde enerji hamlesi! 209 tesiste güneşten elektrik üretiliyor

Adana sanayisinde üretimin kesintisiz sürmesi için enerji altyapısı ileri teknolojiyle yönetiliyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerine sunduğu güçlü enerji altyapısı, yenilenebilir enerji yatırımları ve ileri teknoloji yönetim sistemleriyle üretimin kesintisiz sürmesini sağlıyor. Trafo merkezlerinden güneş enerji santrallerine, elektrik dağıtım şebekesinden SCADA ve OSOS sistemlerine kadar oluşturulan entegre enerji altyapısı, AOSB’nin rekabet gücünü artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

AOSB’de kullanılan SCADA sistemi sayesinde enerji altyapısı 24 saat boyunca anlık olarak izleniyor ve kontrol ediliyor. Böylece herhangi bir arıza ya da olağanüstü durumda sisteme çok kısa sürede müdahale edilerek enerji arzının kesintisiz sürdürülmesi sağlanıyor. Dijital altyapı, üretimin sürekliliğine ve enerji yönetiminin güvenilirliğine önemli katkı sunuyor.

Sanayicilere sunulan dijital hizmetlerden biri olan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) sayesinde aboneler elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebiliyor. Sistem, enerji kullanımına ilişkin ayrıntılı analiz yapılmasına olanak tanırken enerji verimliliğinin artırılmasına ve kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Bölgede faaliyet gösteren üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 324 megavata ulaşıyor. Bu kapasitenin 279 megavatını güneş enerji santralleri, 45 megavatını ise kojenerasyon tesisleri oluşturuyor.

“GES kurulu gücünün 281 megavata yükselmesi hedefleniyor”

Bölge genelinde 209 tesiste aktif olarak güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte GES kurulu gücünün 281 megavata yükselmesi hedefleniyor. GES yatırımlarıyla enerji maliyetleri azaltılırken çevresel sürdürülebilirlik destekleniyor ve sanayicilerin rekabet gücü artırılıyor.

Sanayide üretimin sürdürülebilirliği açısından enerjinin stratejik önemine dikkati çeken AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, güçlü bir enerji altyapısının yalnızca mevcut üretimi değil, geleceğin sanayisini de şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sanayide üretimin en temel güvencesi kesintisiz enerjidir. Bir fabrikanın dakikalar süren enerji kesintisi bile üretim kaybına, maliyet artışına ve teslimat süreçlerinin aksamasına neden olabiliyor. Bu nedenle enerji altyapımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin üretim kapasitesini de karşılayacak şekilde planlıyor ve sürekli geliştiriyoruz."

"Enerji altyapısında yüksek kapasite"

Akpınar, AOSB’nin enerji altyapısının sanayicilerin artan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli güçlendirildiğini belirterek, TEİAŞ’a ait 154/31,5 kV Misis Trafo Merkezi’nden sağlanan 15 çıkış fideri ile 2023 yılında devreye alınan 380/31,5 kV Misis OSB Trafo Merkezi’nden sağlanan 16 çıkış fideri sayesinde sanayicilere güçlü ve kesintisiz enerji ulaştırıldığını kaydetti. Akpınar, bu altyapının üretimin sürekliliği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Enerji arz güvenliğinin güçlü iletim altyapısıyla desteklendiğini söyleyen Akpınar, yaklaşık 10 kilometrelik elektrik galeri hattı üzerinden trafo merkezlerinden gelen toplam 33 fider ile AOSB’ye enerji taşındığını belirtti.

Akpınar, "Bu sistem sayesinde enerji iletimi güvenli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştiriliyor. Güçlü iletim altyapımız olası riskleri en aza indirirken üretimin kesintisiz devam etmesine de katkı sağlıyor." dedi.

AOSB’nin elektrik dağıtım şebekesinin 8 ana dağıtım merkezi, 25 dağıtım merkezi ve 135 yardımcı dağıtım merkezinden oluştuğunu kaydeden Akpınar, bu yapı sayesinde enerjinin bölgedeki tüm üretim noktalarına güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırıldığına vurgu yaptı.

“Kesintisiz enerji, güçlü sanayinin vazgeçilmez şartıdır”

Enerji arz güvenliğinin sanayi üretimindeki kritik rolüne dikkati çeken AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, enerjinin yalnızca bir altyapı hizmeti değil, üretimin ve yatırımın en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kesintisiz enerji, güçlü sanayinin vazgeçilmez şartıdır. Üretimin durmadan devam etmesi, ihracat hedeflerinin büyümesi ve yatırım ortamının güçlenmesi için enerji altyapısının her zaman en üst seviyede olması gerekiyor. AOSB olarak güçlü trafo merkezlerimiz, yaygın dağıtım ağımız, dijital enerji yönetim sistemlerimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla sanayicilerimize güven veren bir enerji altyapısı sunuyoruz. Enerjide güven, üretimin sürekliliğinin; üretimin sürekliliği ise ekonomik büyümenin, istihdamın ve rekabet gücünün temelini oluşturuyor. Sanayicilerimizin üretime odaklanabilmesi için bu altyapıyı sürekli geliştiriyor, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden planlıyoruz."