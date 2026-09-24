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Kobi Adana sanayisinde dönüşüm mesaisi! KOBİ’lere büyüme ve yönetim eğitimi
Kobi

Adana sanayisinde dönüşüm mesaisi! KOBİ’lere büyüme ve yönetim eğitimi

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Adana sanayisinde dönüşüm mesaisi! KOBİ’lere büyüme ve yönetim eğitimi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen AOSB Akademi eğitimlerinde, sanayici ve çalışanlara yönetim becerileri, sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme ve işletmelerde kalıcı dönüşüm konularında eğitim verildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayici ve çalışanların yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

 

AOSB Akademi bünyesinde düzenlenen "Yönetim Görevleri Döngüsü: The WHEEL" ile "KOBİ’lerde Sürdürülebilir Büyüme ve Kalıcı Dönüşüm Nereden Başlar?" başlıklı eğitimlerde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yönetim becerileri ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

 

Yönetim Görevleri Döngüsü

Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Koç Cüneyt Çubukçu tarafından verilen "Yönetim Görevleri Döngüsü: The WHEEL" eğitiminde, yöneticilik süreçlerinin temel unsurları üzerinde duruldu. Eğitimde kurumsal kavramlar, profesyonel yaklaşım, hedef belirleme, uzlaşma, stratejik planlama, delegasyon, geri bildirim kültürü, motivasyon ve performans değerlendirme gibi başlıklar ele alındı.

 

Yöneticilerin farklı sorumluluk alanlarını daha etkin şekilde yönetmelerine yönelik yaklaşımların paylaşıldığı eğitimde, katılımcıların yöneticilik basamaklarını yalnızca teorik bilgiler üzerinden değil, iş yaşamındaki karşılıklarıyla değerlendirmeleri amaçlandı. Programda ayrıca profesyonel sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi ve yönetilen potansiyelin ortaya çıkarılmasına yönelik uygulanabilir yöntemler aktarıldı.

 

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi

AOSB Akademi kapsamında gerçekleştirilen bir diğer eğitim programında ise KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaları ve değişen pazar şartlarına uyum sağlamaları konusu ele alındı.

 

Danışman ve Eğitmen Ergin Turan tarafından AOSB Kamu Kampüsü’nde verilen "KOBİ’lerde Sürdürülebilir Büyüme ve Kalıcı Dönüşüm Nereden Başlar?" başlıklı eğitimde; verimlilik, iş süreçlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, etkin yönetim, finansal farkındalık ve sürekli iyileştirme gibi işletmelerin dönüşümünde önemli rol oynayan konular değerlendirildi.

 

Gerçek saha örnekleri ve interaktif çalışmalarla desteklenen programda, işletmelerin mevcut durumlarını analiz ederek gelişim alanlarını belirlemelerine ve bu alanlara yönelik uygulanabilir adımlar geliştirmelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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