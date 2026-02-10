  • İSTANBUL
Adana şalgamına Avrupa’dan talep

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Adana'da, Avrupa Birliği (AB) tescil süreciyle birlikte şalgam suyu ihracatının artması bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan Adana şalgamının, Avrupa Birliği nezdinde de tescillenmesi için Adana Ticaret Odası tarafından çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 19 Nisan 2023'te yapılan başvuru, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025 tarihinde uygun bulundu. Şehirdeki şalgam üreticileri, Avrupa Birliği tescil başvurusu kabul edilen ürünle ilgili askı sürecinin olumlu sonuçlanmasını ise heyecanla beklemeye başladı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Büyük Usta & Serfressh Şalgam Kurumsal Satış Müdürü Özgür Pehlivan, Adana şalgamının 2020 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatarak, "Bu tescil, Adana şalgamının geleneksel üretim yöntemlerine uygun şekilde yapıldığının göstergesidir. Şimdi ise Adana Ticaret Odası öncülüğünde Avrupa Birliği tescili için önemli bir aşamaya gelinmiştir" dedi.

 

"Bizler için büyük bir gurur"

Avrupa Birliği tescilinin, ürünün uluslararası alanda korunması anlamına geldiğini vurgulayan Pehlivan, "Bu tescil, Adana'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve şalgamın yurt dışındaki marketlerde daha kolay konumlandırılmasına imkan tanıyacaktır. Yerel ürünlerin dünyaya açılması bizler için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

"Kış ayları satışlar artıyor"

Kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici ürünlere ilginin arttığına da değinen Pehlivan, "Şalgam satışları özellikle kış aylarında artış gösteriyor. Katkısız ve doğal şalgama olan talep her geçen gün yükseliyor. Türkiye'de içecek kategorisinde talebi giderek artan şalgamın, dünya genelinde de sevilerek tüketilen bir içecek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi Adana'nın bu tescilli lezzetini tüketmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

