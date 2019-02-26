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"Adana Resmine Bak" sergisi

Ressam-Sanat Yazarı Salime Kaman, "Resim, bir noktaya kadar bize nasıl bakılacağını, müzik nasıl dinleneceğini, şiir de nasıl okunacağını öğretir.

26 Şubat 2019 Salı 16:22
"Adana Resmine Bak" sergisi

Ressam-Sanat Yazarı Salime Kaman, "Resim, bir noktaya kadar bize nasıl bakılacağını, müzik nasıl dinleneceğini, şiir de nasıl okunacağını öğretir. Yani, sanat yapıtındaki ‘sanat’ın farkına, onunla yaşanan bir karşılaşma aracılığıyla varıyoruz" dedi.


30 ressamın eserlerinin yer aldığı "Adana Resmine Bak" resim sergisi Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde AÇS, Altınoran, Çukurova Üniversitesi, Kokart, Vagabond ve adabul.com katkılarıyla sanatseverlerle buluştu. Açılan karma sergiye katılan Ressam Sanat Yazarı Salime Kaman’ın eserleri de yoğun ilgi gördü.


Salime Kaman, eserlerin beğeni ile izlenmesinden oldukça memnun olduğunu vurgulayarak, "Sanat yapıtlarının değeri, sanat yapıtına olan yaklaşımımızı, yapıtın kendisinin yönlendirdiği gözlemine dayanır. Resim, bir noktaya kadar bize nasıl bakılacağını, müzik nasıl dinleneceğini, şiir de nasıl okunacağını öğretir. Yani, sanat yapıtındaki ‘sanat’ın farkına, onunla yaşanan bir karşılaşma aracılığıyla varıyoruz. Bu nedenle, tüm Adanalı sanat severleri Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sergilenen resimlerle karşı karşıya gelmelerini öneriyorum" dedi.


Sanatla, estetiğin tutkulu ilişkisinin ‘Adana Resmine Bak’ sergisine yapılacak ziyaretle anlaşılabileceğini ifade eden Kaman, şunları kaydetti:


"Sergideki her bir sanatçı, bizi çevreleyen dünyadan esinlenerek parelel bir yapıyı kendince oluşturmuş. İzleyicinin beğenisi özneldir ve sanat tercihi tamamen beğeniye göre belirlenir. Sanatçılarımızın sergideki yapıtları, şekil ve resim yüzeyi boya ve malzeme, kompozisyon üslup ve teknik işaretler ve semboller, resimlerden daha fazla anlamanın ve daha fazla keyif almanın anahtarını sunmaktadır. Çağdaş Türk Resim sanatının örneklerini sunan ‘Adana Resmine Bak’ sergisi her resimde farklı farklı yansıtılan özgünlüğü, gelenekçi, yerel ve ulusal yaklaşımlara örneklerle sunmaktadır. Toplumda oluşturulmak istenen yeni heyecanlar da her ressamın tablolarında farklı görselleştirilmiştir. Sanatçılarımızın anlayış biçimi, toplumun sofistike okumalar yapabileceğini ortaya koyar. Bu anlayış biçimini, resmide içerecek şekilde genişletebilir. İşte ‘Adana Resmine Bak’ sergisi geniş bir anlayış biçimini sunan resimlerle izleyicisini, 3 Mart 2019 tarihine kadar Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde beklemektedir."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:22
  1. sanat
  2. sergi
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