Adana polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

YENİ AKİT ANKARA

Adana’da uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucuya da el konuldu.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında da çalışmalarına devam etti. Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Adana’da 122 olayda 139 şüpheliye işlem yapıldı. 13 kişinin tutuklandığı ve çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği olayla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “İlimiz genelinde NARKOTİK Suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda; 18 - 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde NARKOTİK Suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda; 35 kilo 739 Gram Esrar, 183 Gram EROIN, 5 kilo 160 Gram Metamfetamin, 183 Kök kenevir, 39 Adet ECSTASY Hap, 7.825 Adet Sentetik Ecza, 202 Gram Sentetik Kannabinoid (BONZAI) ele geçirilmiştir.122 olayda, 139 şüpheliye işlem yapılmış, 14 şüpheli tutuklanmış, 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır.”