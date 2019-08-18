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Adana polisi suça ve suçluya geçit vermiyor

Adana polisinin vatandaşın huzur ve güvenliği için yaptığı 1 günlük uygulamada 6 bin 332 şahıs, 2 bin 874 araç, kontrol edilip, 6 silah, çok sayıda mermi, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 17 hükümlü yakalandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:45
Adana polisi suça ve suçluya geçit vermiyor

Adana polisinin vatandaşın huzur ve güvenliği için yaptığı 1 günlük uygulamada 6 bin 332 şahıs, 2 bin 874 araç, kontrol edilip, 6 silah, çok sayıda mermi, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 17 hükümlü yakalandı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamalar sıklaştırıldı. Şehrin D-400 ve otoyoldaki rutin uygulamalarının yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapıyor. Cuma günü Aktaş’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada polis 6 bin 332 şahsın Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. Ayrıca 2 bin 874 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarında gizli bölmelere saklanılan 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 169 araca eksikleri yüzünden 86 bin 63 lira para cezası kesilerek, 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca 2 çalıntı motosiklet, 2 de çalıntı elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Yapılan uygulamalarda yabancı uyruklu şahıslarda tespit edildi. Başka illerde kayıtlı olan 43 yabancı uyruklu şahıs kayıtlı olduğu illere gönderilirken, bu şahısları izinsiz taşıyan 9 sürücüye 53 bin 62.5 lira para cezası kesildi. Uygulama kapsamında kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar da ailelerine teslim edildi. 12 umuma açık iş yeri ahlak ekipleri tarafından denetlenerek 2 iş yerine bulunan olumsuzluk nedeniyle idari işlem başlatıldı.



Uyuşturucu tacirlerine de geçit yok


Yapılan uygulamada hazır bulunan narkotik ekipleri durdurulan vatandaşları ve araçları da uyuşturucu yönünden didik didik aradı. Yapılan aramalarda 51.13 gram bonzai, 11.6 gram esrar, 2.97 gram eroin ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu uyuşturucuları bulunduran 7 şahıs ise gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise uygulama içinde yaralama, gasp, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, yan kesicilik, kapkaç gibi suçlardan 1 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası alan 17 hükümlü yakalandı. Vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamaların sürekli devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:45
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