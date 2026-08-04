Adana OSB’de üretimi hızlandıracak yatırım!

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerin bakım ve onarım süreçlerini hızlandıracak yeni istasyonda kaba inşaat tamamlandı. Sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Makine İkmal Bakım Onarım İstasyonu ile bakım ve onarım süreçlerini daha hızlı, daha planlı ve daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni tesis sayesinde iş makineleri ve teknik ekipmanlara daha kısa sürede müdahale edilebilecek, muhtemel arızalardan kaynaklanan zaman kayıpları en aza indirilecek. Böylece sanayicilerin üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesine önemli katkı sağlanacak.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, güçlü bir sanayi altyapısının sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, bakım ve onarım istasyonunun yalnızca teknik bir yatırım değil, aynı zamanda üretim güvenliğini ve hizmet kalitesini artıracak stratejik bir adım olduğunu söyledi.

“Yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık”

Proje hakkında detaylardan bahseden Akpınar, "Bölgemizde yürüttüğümüz her yatırımın temelinde sanayicilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha etkin karşılamak hedefi yer alıyor. Makine ikmal bakım onarım istasyonu da bu anlayışın önemli örneklerinden biridir. Yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığımız projemizi planladığımız takvim doğrultusunda Eylül ayında hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

“Altyapımız daha etkin çalışmasına imkan verecek”

Bakım ve onarım süreçlerinin tek merkezden, modern imkanlarla yürütülmesinin operasyonel verimliliği artıracağını vurgulayan Akpınar, "İş makinelerimizin ve teknik ekipmanlarımızın düzenli bakımının kendi bünyemizde gerçekleştirilmesi, hizmet süreçlerimizi hızlandırırken aynı zamanda maliyet ve zaman açısından da önemli avantajlar sağlayacak. Bu yatırım, üretimin sürekliliğine katkı sunacak güçlü altyapımızın daha da etkin çalışmasına imkan verecek" ifadelerini kullandı.

“Ara vermeden devam ediyoruz”

Sanayinin rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan birinin güçlü altyapı olduğunu belirten Akpınar, "Üretimin kesintisiz devam edebilmesi için yalnızca fabrikaların değil, onları destekleyen teknik altyapının da aynı ölçüde güçlü olması gerekiyor. Bu anlayışla yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir sanayi, güçlü bir altyapıyla mümkündür" dedi.