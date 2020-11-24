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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:52:33 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana'da, Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

- Mersin

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu'nun da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Koca, gazetecilere, Kovid-19 sürecinde öğretmenlerin okullarından ve öğrencilerinden uzak kaldığını belirterek, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, aynı heyecanla kutluyoruz. Bu pandemiden en yakın zamanda kurtulmayı, okul bahçelerinin öğrencilerle buluşup yine gül bahçesine dönüşmesini temenni ediyorum." dedi.

- Hatay

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Osmaniye

Osmaniye'deki törende de İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Albak, törende meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün gören medeniyetin mensupları olduğunu dile getirdi.

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