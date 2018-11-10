Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce Adana, Hakkari, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanan karı koca S.U. ve K.K.U'nun da aralarında bulunduğu 22 zanlı ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine gönderildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Bu arada, operasyon aşamasına kadar yapılan planlı çalışmalarda 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6,48 gram skunk ele geçirildiği belirtildi.