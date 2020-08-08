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Aktüel

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:58:43 -
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 14 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Ağustos'ta Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de şafak vakti düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden 12'sinin aktif görevdeki askeri personel, birinin de öğretmen olduğu öğrenilmişti.

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