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Adana merkezli 9 ilde operasyon! Gözaltılar var

Adana merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
Adana merkezli 9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı  alınan 9'u muvazzaf  17 askere yönelik Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay,  Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si muvazzaf, diğerleri daha önce meslekten ihraç edilen  13 asker yakalandı.

Bir dönem Adana'da da görev yapan askerlerin astsubay, teğmen ve  üsteğmen rütbelerinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerine, kentteki ankesörlü telefonlardan yapılan  görüşmelerin analiz çalışmaları sonucu ulaşıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
  1. Düzce
  2. Aksaray
  3. Manisa
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Ankara
  9. Adana
  10. operasyon
  11. GÜNCEL Haberleri

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